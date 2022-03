A nős magyar színész bevallotta, hogy a férfiakhoz is vonzódik

Járai arról is beszétlt Hajdú Péternek, hogy milyen a nyitott házassága nejével, Kírával. A színész azt is elárulta, hogy első szexuális kapcsolatát egy férfival élte meg, ekkor úgy érezte, hogy a férfiakhoz vonzódik. Azonban pár évvel később összejött Kírával, akivel aztán össze is házasodtak.

A Blikknek elmondta, hogy biszexuálisnak tartja magát, s mivel, hogy ismert ember, kötelessége a társadalmi érzékenyítés. Ezt annak ellenére gondolja így, hogy meghagyná magának a magánéleti dolgait.

Számomra nagyon fontos az elfogadás és az önazonosság. Hosszú út vezetett idáig, óriási harcaim voltak, de most már minden témáról tudok beszélni, ami tabutéma: ilyen, hogy biszexuális vagyok. Baj, ha egy világjárvány után és egy háború közepén még mindig az a téma, kinek ki a partnere. Magyarországon gyerekcipőben jár az elfogadás, sokakat megbélyegeznek és kirekesztenek, és amíg ez így van, bár én sem szívesen beszélek a hálószobatitkaimról, ismert emberként kutya kötelességem kiállni a nyilvánosság elé ezekben a témákban.

via24.hu