Cristiano Ronaldót is megérintették az Ukrajnában történtek

Nem maradt ki a roból Cristiano Ronaldo sem, aki jelenleg a Manchester Unitedben játszik.

A portugál labdarúgó az Instagramon keresztül üzent a világnak:

– írta Ronaldo a posztjában.

Cristiano Ronaldo on his Instagram story:



We need to create a better world for our children praying for peace in our world



pic.twitter.com/UNrTc1RCDj