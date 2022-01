Elhunyt Meat Loaf amerikai énekes és színész (VIDEÓ)

A hírt megerősítette egykori ügynöke, Micheal Greene is. A Deadline-nak elmondta, hogy az énekes és színész mellett a halálakor ott volt felesége Deborah is.

A családja közleményében így nyilatkozott:

„Tudjuk, milyen sokat jelentett sokaknak, és igazán nagyra értékeljük azt a szeretetet és támogatást, amelyet egy ilyen inspiráló művész és gyönyörű férfi elvesztése miatti gyász idején kapunk"

Michael Lee Aday (született: Marvin Lee Aday) művésznevén amerikai rockénekes és színész 1947. szeptember 27-én született Dallasban. Leginkább Bat Out of Hell albumtrilógiájáról ismert, amely a Bat Out of Hell (1977), Bat Out of Hell II: Back Into Hell (1993) és Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose (2006) című lemezeit jelenti. A Bat Out of Hellből több mint 43 millió példányt adták el, és harminc évvel később is évi 200 ezer kel el belőle, kilenc évig szerepelt a toplistákon, és minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze.

Meat Loaf több mint ötven filmben és televíziós műsorban szerepelt. Leghíresebb szerepei közt található Eddie és Dr. Scott a The Rocky Horror Show amerikai bemutatóján és Eddie a filmváltozatban, Robert „Bob” Paulson a Harcosok klubjában és Jack Black apja a Tenacious D, avagy a kerek rockerekben (egy karakter, aki utálja a rockzenét).

