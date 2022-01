Kulcsár Edina megmutatta új szerelmét, ismert rapperrel jött össze

"Igaz, hogy nem 3. fél miatt lett vége a kapcsolatunknak, viszont azt nem tagadom, hogy közben rám talált a szerelem! Egy olyan szerelem, amivel még nem találkoztam! Amiről azt sem tudtam, hogy létezik. Habár nem akartam azonnal kiteregetni a dolgaimat, mert mindennek időt szerettem volna hagyni, de túl kicsi ez az ország és egyesek késztetést éreznek, hogy a saját életük helyett a másikéval foglalkozzanak. Amit érzek eziránt a fiú iránt, olyan erős és megmagyarázhatatlan, amivel még tényleg nem találkoztam. Lehet, hogy elsőre sokan azt mondják, hogy jézusom, mert »hamar« továbbléptem, de én már több hónapja lezártam magamban a múltat. Megléptem amitől a megváltást reméltem és utána egyből egy ilyen ajándékkal örvendeztetett meg a sors. A szerelemmel!" – írja a bejegyzésben az egykori szépségkirálynő.

A válás kapcsán Edina és Csuti is azt nyilatkozták, hogy nem egy harmadik fél miatt vetettek véget a házasságuknak. Csuti a Blikknek elmondta, ő mutatta be a rappert és Edinát egymásnak.

"Barátkoznom kell a gondolattal, igen, hogy a gyerekeimmel is fog találkozni. Azt nem szeretném elmondani, hogy mikor tudtam meg a dolgot, de úgy érzem, hogy Edina nem mindig volt velem őszinte. Rettentően csalódott vagyok, azért is, ami a házasságunkkal történt és azzal is – bár tudom, hogy ez az élet rendje -, amivel most szembesülnöm kellett. Amit még mondanék, azt inkább nem teszem, hogy a családom érdekeit védjem" - mondta.



(via24.hu)