Elkészült Kulcsár Edina első dala, a szakítást követően az éneklés felé fordult az egykori szépségkirálynő

Kulcsár Edina most írta, az éneklés felé fordul egyfajta terápiás jelleggel.

"Próbálok pozitív és erős lenni. Tudom, és már érzem is, hogy jó úton vagyok ahhoz, hogy minél hamarabb visszanyerjem a régi énem! Lassan szeretnék visszatérni a normális kerékvágásba is. Már nagyon sok tervem van a jövőre nézve, amiket idővel veletek is megosztok majd. Az első, amit már láthattatok is, az a zene. Jelenleg terápiaként is hat rám, de szerintem sokan tudjátok, hogy soha nem állt tőlem messze az éneklés, csak eddig nem léptem a tettek mezejére. Most viszont elkészült az első dalom és csütörtökön már forgatjuk is hozzá a klipet. Remélem szeretni fogjátok"