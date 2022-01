Vége Kulcsár Edina és Csuti házasságának

A házaspár szerepelt a Nyerő páros című műsorban, amit azért vállaltak el, hogy megmentsék a kapcsolatukat, mert régebben ez Csobot Adélnak és Istenes Bencének sikerült. Azonban Edina és férje nem voltak ilyen szerencsések. Úgy döntöttek, hogy nincs értelme az együttmaradásnak, de kijelentették, két gyermeküket szeretetben, közösen szeretnék felnevelni.

Egy évig küzdöttünk, de mivel mindenkettőnknek más a szeretet nyelve, így elengedtük egymás kezét. Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Csuti is, hiszen mindent megtett, hogy rendbehozza a házasságunkat, ahogyan én is, de sajnos nem ment. Van egy örök közös célunk, hiszen itt a két fantasztikus gyermekünk és mindkettőnknek az a küldetése, hogy ők azt lássák, hogy összetartunk és, hogy szeretetteljes környezetet teremtsünk számukra. Csutival továbbra is segítjük egymást, dolgozunk együtt is és neveljük a gyerekeket. Próbáljuk feldolgozni ezt a nehéz helyzetet, ráadásul egy ideje már tart ez az állapot, így kérünk szépen mindenkit, hogy tegyetek ti is így és kíméljetek meg minket a rosszindulatú és ítélkező kommentektől. Kérjük a sajtó munkatársait, legyenek tekintettel a helyzetre, magánéleti témában nem kívánunk nyilatkozni! Köszönjük előre is a támogatásotokat!