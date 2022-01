Rezešová: "Van és lesz is bűntudatom"

Rezešová szabdulása óta könyvet is kiadott, most pedig Friderikusz Sándor műsorvezető podcastjában vendégeskedett.

A podcast előzeteséből kiderül, hogy Rezešová saját személyiségéről és a baleset következményeiről beszél.

Friderikusz felteszi a kérdést, nagyon más Eva Rezesová ül-e vele szemben a baleset előttihez képest?

– válaszolja, majd hozzáteszi, akkoriban azt gondolta, hogy mindent lehet, hogy övé a világ.

"Kicsit megváltozott azért valami, amikor megszülettek a gyermekeim, mert akkor már megéreztem, hogy nem csak én vagyok a világon, nem én vagyok az első, hanem a gyermekeim" – folytatta.

"Az a bűntudat most is ott van bennem. Hat év alatt megértettem, hogy fel kell vállalni a felelősséget és gondolni kell a következményekre" – mondta, majd hozzátette, van is és lesz is bűntudata.