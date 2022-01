Nagy titokban férjhez ment Rák Viki, a Susedia című tévékomédia Ildikója

Viki csendben és titokban ment hozzá párjához, az ismert zenészhez, Lakatos Róberthez. Kapcsolatukból két fiú született, a most 6 éves Bendegúz és a 2 éves Benjámin. A színésznő azonban nem kürtölte világgá, hogy hivatalosan is bekötötték a fejét. Tavaly ősszel ment férjhez. A hírt maga Viki is megerősítette a Nový Časnak.

"Nem titkoltuk az esküvőnket, épp ellenkezőleg, nagyon örültünk neki"

– mondta Viki, aki házasságkötése óta már a Rák Lakatos vezetéknevet használja.

Nový Čas/para