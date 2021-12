Szexuálisan bántalmazta az édesapja a magyar úszónőt (FOTÓ)

Leírta, hogy olyan burokban élt, amiről azt hitte ez a normális, az elfogadott. Édesanyját sokszor félájultra verte az apja akkor, amikor valamiről úgy gondolta, hogy az nincs jól. Akkor is bántalmazta az asszonyt, amikor gyermeket várt. Liliána sem maradt ki a verésből, ha nem teljesítette a várt eredményeket.

Sose lehetett saját vélemény és döntése sem. Bevallotta azt is, hogy hosszú út vezetett odáig, ahol most van. A 2016-os Euróa-bajnokság vége óta nem tartja a kapcsolatot az apjával. Onnantól furcsa lánynak tartották őt, de ennek örül, mert ez a példája annak, hogy az emberek mennyire képesek ítélkezni a másik felett, főleg, ha nem is ismerik.

Arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne ítéljék el az édesanyját, aki még mindig képtelen beszélni a megélt traumákról.

