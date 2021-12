A Queen gitárosa már sokkal jobabn érzi magát koronavírus-fertőzése után

Brian May (Fotó: AP)

Betegségéről az Instagram-oldalán is nem egyszer posztolt, így tájékoztatva rajongóit az állapotáról.

„Nos, az a bizonyos sokkoló nap nálam is elérkezett. A rettegett két piros csík!”

– írta az első, a betegséggel kapcsolatos posztjában.

Most, több mint 2 héttel a megfertőződése után újabb hírrel szolgált - leírta, hogy valószínűleg a covid omikron variánsa betegítette meg őt. Már sokkal jobban van, igaz, még nem maradt abba nála a köhögés, ami azonban már sokkal enyhébb. A fáradtságtól eltekintve jól érzi magát. Pihenés helyett a kerékpározást választotta.

Brian May arról is szót ejtett, mindenképp oltassák be magukat az emberek, s csökkentsék a kontaktusaikat a járványidőszakban.

A 74 éves zenészt nemrég súlyos szívproblémával is kezelték. Tavaly májusban szívrohama volt.

