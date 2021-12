Menedzsere megerősítette: koronavírusban halt meg Kóbor János

A magyar könnyűzenei élet meghatározó alakját hétfőn érte a halál. A zenész koronavírus-fertőzéssel november 9-én került kórházba, azóta ápolták, de állapotáról sokáig csak annyit lehetett tudni, hogy súlyos.

A lap azt írja, Kóbort a felesége vitte be a kórházba, majd az állapota egyre csak romlott.

"Zsóka hívott reggel, majd zokogva csak annyit mondott a telefonba, meghalt Mecky" – mondta a Blikknek Trunkos András.

A napilap megkereste az Omega többi tagját: az együttes dobosa, Debreczeni Ferenc Ciki sírva mondta, hogy nem tud nyilatkozni, a gitáros Molnár György Elefánt pedig a Blikktől értesült arról, hogy mi történt. Ő úgy tudja, hogy zenésztársa a kórházban végig mélyaltatásban volt és azt nyilatkozta:

"Mecky nagyon makacs volt, nem hitt a vírusban, ezért nem is oltatta be magát. Szomorú vagyok amiatt, hogy így döntött, hiszen most ott van a kislánya, és miatta kellett volna kötelességének érezni, hogy mindent megtegyen. A szívem szakad meg érte."