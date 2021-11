Szívmelengető karácsonyi reklám készült Koltai Róbert főszereplésével (VIDEÓ)

Fotó: YouTube-Screenshot - Magenta AT

A magyar hírportál a RTL Klubon látta először a magyar változatot.

Mint kiderült a Magyar Telekom által, hogy rájuk esett a választás a Deutsche Telekom pályázatának nyerteseként, hogy elkészíthessék a karácsonyi reklámfilmet, ami kilenc országban lesz látható, köztük Szlovákiában is. De Ausztriát is beleértve Észak-Macedóniában, Csehországban, Montenegróban és Romániában is sugározni fogják.

A reklám Magyaroszágon készült és az ötletgazdák is magyarok.

Ez most az első alkalom, hogy a Deutsche Telekom csoport közös reklámfilmet készített, ahol határoktól függetlenül mutathatjuk meg a Telekom által fontosnak tartott univerzális értékeket. A 2020-as karácsonyból hiányzott a szokásos varázslat. Idén vissza akartuk hozni ezt a varázslatot – mert a legnagyobb ajándék az egész családdal való együttlét. Ezért a globális kampányunk közös üzenete: a legnagyobb ajándék az, hogy újra együtt vagyunk

– tudta meg a 24.hu a Magyar Telekomtól.

A történet szerint a Koltai Róbert által alakított nagypapa kisunokája nagy karácsonyi ajádnékra vágyik, s ezt csetelés közben közli a nagypapájával.

