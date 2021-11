A Barbie babává átoperált egykori élő Ken-baba imádja hangsúlyozni a nőiességét (FOTÓ)

Miután teljesen átoperáltatta magát, megint változtatni szeretett volna, nővé akart válni, hogy Barbie-ként élhessen. Ezt a tervét is megvalósította, most már nőként éli az életét. Rengeteg képet posztol az Instagram oldalára, a kevésbé pikánsak mellett eléggé pikánsakat is.

A fotókon nőisességét kihangsúlyozó ruákban látható. De látható teljesen meztelenül, vagy félmeztelenül is.

Jessica televíziós személyiségnek titulálja magát, s ahogy Instagram-oldalán olvasható, 6 nyelven beszél az anyanyelvén kívól.

Több mint 2 millió követője van, akiknek mindig szolgál valamilyen tartalommal.

-para-