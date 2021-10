Több mint két évig élt gumiabronccsal a nyakán egy szarvas (VIDEÓ)

A négy és fél éves, 270 kilogrammos hímet Denvertől délkeletre, Pine Junction közelében látták meg szombat este, és elkábították - idézte a The Guardian keddi online kiadása a helyi vadvédelmi hatóságot. A múlt héten már negyedszer próbálták elkapni a szarvast, hogy segítsenek rajta.

A szakembereknek le kellett vágniuk a szarvas agancsát, hogy le tudják emelni a nyakáról a gumiabroncsot, mivel a fémből készült részek miatt nem tudták kettévágni.

"Jobban szerettük volna, ha le tudtuk volna vágni a gumiabroncsot és meghagyhattuk volna a szarvas agancsát. A helyzet azonban sürgető volt, egyszerűen muszáj volt valahogy leszednünk a tárgyat" - mondta Scott Murdoch vadőr.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



