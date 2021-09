A szurkolók mentették meg a tribünről leeső macskát (VIDEÓ)

A cica valahogy bejutott a stadionba, és már az emeleti lelátó homlokzatáról, egy vezetékbe kapaszkodva lógott a mélység fölött, mikor a szurkolók észrevették. Rövid kapálózás után a macska leesett, de szerencsére semmi baja nem lett, mert a lent álló szurkolók egy amerikai zászlót használva rögtönzött hálóként, biztonságosan elkapták.

Yooooooooooo this cat was just saved by Canes fans!!!! This stadium going crrrrrrazy pic.twitter.com/HAOUo31M8x