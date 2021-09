Mosolyogva pózolt Szlovákia legnagyobb gyilkosaival Végh Attila és Rytmus

Hogy mégis hogyan születhetett meg ilyen felvétel, és miért kellett gyilkosokkal pózolnia Szlovákia legismertebb sztárjai közül kettőnek is, arra kereste a választ Dávid Púchovský, a rendrőség Facebook-oldalának adminisztrátora - írja a Nový Čas.

"Ez fotó a gonoszságot fejezi ki. Soha nem láthattunk egy helyen ennyi gyilkost. Mindegyik arc mögött ártatlan áldozatok rejtőznek. Ezek az emberek becslésem szerint több mint 50 személyt gyilkoltak meg" - figyelmeztet.

Kifejtette, hogy Černák könnyen felismerhető, de jelen van a képen Viliam Hauser is, aki társával, Róbert Mattával Szlovákia történetének egyik legnagyobb tömegmészárlását követte el 1994-ben, mikor egy magáncég pozsonyi raktárában lemészároltak ketten hat vietnami embert, köztük egy csecsemőt és egy állapotos nőt.

Végh Attila Majk Spirit podcastjában el is dicsekedett a látogatással:

Azt mondta többek között, hogy Černáktól karácsonyra is kapott levelet, és az elítéltek között sok a támogatója. Jár a börtönbe beszélgetésekre, és állítása szerint van egy barátja is a leopoldovi fegyházban.

Púchovský is elismeri, hogy a legsúlyosabb bűncselekményeket elkövető rabok közé is járnak kintről látogatók előadásokat tartani, például a karácsonyi ünnepek előtt, a fotó ugyanakkor szerinte még így is problémás, mivel az ország legsúlyosabb bűnelkövetőit propagálja.

(Nový Čas)