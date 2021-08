ELKÉPESZTŐ: Óvszer híján ragasztóval védekezett szex közben egy pár, tragédia lett a vége

A Ladbible szerint a tragédiát egy extra erős ragasztó, és annak nem rendeltetésszerű használata okozta. A rendőrség beszámolója szerint a 25 éves Morza és barátnője a férfi halála előtti egy hotelben szórakoztak. Jól érezték magukat, ám amikor szexre került a sor, kisebb vita alakult ki köztük, ugyanis nem volt náluk óvszer.

Ahelyett, hogy valamelyikük vett volna valahol egy doboz gumit, inkább úgy döntöttek, hogy

a náluk lévő ragasztóval elzárják a férfi pénisznyílását, elkerülve, hogy a nő teherbe essen.

A rendőrség szerint mindketten kábítószer-fogyasztók voltak, a ragasztó is azért volt náluk, mert néha azt szívták, alkalomadtán fertőtlenítő szerekkel keverve. A rendőrség jelentése szerint a hotelbe érkezve is ittas állapotban voltak, és valamilyen szer hatása alatt is álltak. A rendőrség ezért további toxikológiai vizsgálatot rendelt el.

A 25 éves férfi halálának okaként többszöri szervi elégtelenséget állapítottak meg.

via24.hu