Meghalt az Egyesült Államok legmagasabb embere

Az ukrajnai születésű férfi családja elmondta, hogy Vovkovinskiy pénteken hunyt el szívbetegségben a rochesteri Mayo Klinikán. A hírt édesanyja tette közzé a Facebookon.

Igor Vovkovinskiy 1989-ben, már gyerekként kereste fel a klinikát. Kiderült, hogy az agyalapi mirigyét egy daganat nyomta, ezért abnormális mennyiségű növekedési hormon termelődött a szervezetében. Az évek során ő lett a legmagasabb ember az Egyesült Államokban: 2 méter 34,5 centiméteresre nőtt. A család végül Rochesterben telepedett le.

Bátyja a Star Tribune of Minneapolis című lapnak elmondta, hogy Igor ugyan szívesebben maradt volna hétköznapi ember, magassága miatt hírességgé vált, tévéműsorokba hívták. 27 évesen New Yorkba utazott, ahol a Guinness-világrekordok zsűrije hivatalosan is Amerika legmagasabb emberének nyilvánította.

Vovkovinskiy 2012-ben segélyt kért, hogy ki tudjon fizetni nagyjából 16 ezer dollárt (4,7 millió forint) a lábára szabott cipőjéért, így elmúlt volna a rettenetes fájdalma. Akkoriban már évek óta nem volt olyan cipője, ami illett volna amerikai méretezés szerint 26-os lábára. (A 14-es amerikai méret Európában 48,5-ösnek felel meg.)

Ezrek küldtek adományokat, a kért összeg több mint kétszerese gyűlt össze. Végül a Reebok készített a lábára cipőt, pénzt nem kért érte.



MTI