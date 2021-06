Ijesztőnek tűnő jelenetet fedeztek fel a Google Térképen

Nemrég egy fegyveres rablásnak tűnő jelenetet szúrtak ki a térképszolgáltatásban, ami ugyan elsőre valódi veszélyhelyzetnek tűnhet.

Darren Honeyman és kollégája, Dave Hutchinson az Egyesült Királyságban található Darlingtonban figyeltek fel egy közelben cirkáló Google-autóra, valamikor még januárban. Nem tudtak ellenállni a kísértésnek, és pózba vágták magukat: Honeyman egy fegyvernek látszó tárgyat szegezett barátjára, aki mindkét kezét az égbe tartotta. A jelenet elsőre egy fegyveres támadásnak tűnik, de ha jobban megnézzük, Honeyman valójában egy ragasztópisztolyt tart a kezében.

A páros azzal viccelte el a történetet, hogy a következő „húspite-rablásra” gyakoroltak, mivel a jelenet éppen egy híres pitéző előtt játszódott le.

