Megnyerte az apjához írt levelének közzététele miatt indított pert Meghan sussexi hercegnő

Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő magánlevél törvénytelen közreadása miatt több mint két éve perelte be a Mail on Sunday című brit vasárnapi bulvárlapot és anyacégét, az Associated Newspapers-t, mondván az magáninformációval való visszaélést, a szerzői jog és a brit adatvédelmi törvény megsértését követte el, amikor 2018-augusztusában, Harry herceg és Meghan hercegnő esküvője után közzétett egy kézzel írt levelet, amelyet a hercegnő apjának, Thomas Markle-nek írt.

A kereset egyes vádpontjaiban korábban már tárgyalás nélkül a hercegi pár javára döntött a londoni felső bíróság törvénytelennek nyilvánítva a levél közreadását.

Mark Warby bíró azonban februárban közölte, hogy a levélhez fűződő szerzői jog kérdése még döntést igényel, mivel a brit bulvárlap ügyvédjei azt állították, hogy Harry herceg és Meghan egykori kommunikációs titkára, Jason Knauf a levél társszerzője volt. Ez viszont szerintük azt jelenti, hogy a levél a királyi udvar tulajdona.

Ian Mill, a hercegi pár ügyvédje közölte a bírósággal, hogy a Knaufot képviselő ügyvédi iroda megerősítette, nem az egykori titkár írta a levelet. A királyi udvart képviselő ügyvédi iroda is arról tájékoztatta a bíróságot, hogy nem őket illeti a levél szerzői joga.

Így szerdán a londoni bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli tulajdonosa Meghan hercegnő.



(MTI)