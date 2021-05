Hírességek és politikusok közreműködésével tartottak jótékonysági koncertet a vakcinák gyorsabb és világszerte egyenlőbb elosztásának előmozdításáért

A Vax Live: The Concert To Reunite The World elnevezésű rendezvényen több ezer beoltott néző, többségben egészségügyi dolgozó vett részt a közelmúltban átadott SoFi stadionban.

"Ma este szolidaritásunkat fejezzük ki azzal az India-szerte élő több millió családdal, amely jelenleg egy pusztító második hullámmal küzd"

- mondta Harry herceg, aki most először jelent meg személyesen egy nagy volumenű nyilvános eseményen Kaliforniában azóta, hogy családjával tavaly az Egyesült Államokba költözött.

"A vírus nem ismer határokat és a vakcinákhoz való hozzáférést nem szabad, hogy a földrajzi elhelyezkedés határozza meg"

- húzta alá a sussexi herceg, hozzátéve, hogy a vakcinákkal kapcsolatos internetes félretájékoztatások "egyre súlyosodó humanitárius válságot" jelentenek.

Joe Biden amerikai elnök egy előre felvett videoüzenetben szólt a közönséghez és elmondta, együttműködik az országok vezetőivel a vakcinák elosztásának és gyártásának elősegítéséért. Ferenc pápa, aki ugyancsak felvételről jelentkezett be, azt kérte, "ne feledkezzetek meg a legsebezhetőbbekről".

Videoüzenetet küldött továbbá Emmanuel Macron francia államfő, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Amitabh Bachchan bollywoodi szupersztár is.

A rendezvényen részt vett még mások mellett Ben Affleck, Sean Penn, Selena Gomez, a Foo Fighters, valamint Brian Johnson.

A Global Citizen nevű nemzetközi szervezet által rendezett koncert célja, hogy harcoljon a vakcinákkal kapcsolatos félretájékoztatás ellen, valamint cselekvésre és adományozásra buzdítsa a világ vezetőit és a vállalatokat.

A show május 8-án kerül adásba az Egyesült Államokban, valamint több más országban, és elérhető lesz a YouTube-on is.

(MTI)