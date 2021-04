Melltartós fotó kíséretében számolt be plasztikai műtétjéről Nyári Dia

Elmondása szerint az elmúlt években külsőleg és belsőleg is sokat változott. 2018-ban megszületett kisfia. A várandósság és a szoptatás pedig megváltoztatta a testét, ahogyan az a mínusz húsz kiló is, amitől az életmódváltása miatt szabadult meg. Miután ugyanis megtudta, hogy inzulinrezisztenciája van, Dia komoly változtatásokat vezetett be az életébe.

A fogyásnak köszönhetően kisebbek lettek a színésznő mellei is, ami elkezdte őt zavarni. Mivel azelőtt a melle volt a kedvenc testrésze, hosszas gondolkodás után úgy döntött, megműtteti magát. A végeredményről pedig egy melltartós kép kíséretében, őszintén beszélt a rajongóinak.

(femina.hu)