Félmillió dollárért kelt el a világ első virtuális háza (VIDEÓ)

A Mars Ház új tulajdonosa 288 ethereumot - nagyjából 515 ezer dollárt - fizetett a múlt héten Krista Kim digitális művésznek a csupán virtuálisan létező ingatlanért.

A kriptopénzért kapott 3D-s fájlokat a vásárló feltöltheti a "metaverzumba", ahol online alteregójukon (avatár) keresztül "élhetnek" a felhasználók.

Kim a The Smashing Pumpkins amerikai alternatív rockegyüttes tagjával, Jeff Schroederrel közösen készített kísérőzenét az ingatlanhoz.

A nem helyettesíthető tokenek piacának népszerűsége 2021-ben szinte felrobbant. Minden NFT-nek van saját blockchain alapú digitális "pecsétje", amely az eredetiségét és tulajdonosát igazolja.

Hétfőn több mint 2,9 millió dollárért kelt el árverésen Jack Dorseynak, a Twitter tulajdonosának első üzenete nem helyettesíthető tokenként a Valuables nevű platformon. A "just setting up my twttr" (éppen létrehoztam a twitteremet) üzenetet Dorsey 2006. március 21-én írta a közösségi mikroblog első üzeneteként.

Március közepén csaknem 70 millió dollárért kelt el egy digitális műalkotás a Christie's árverésén, amelyen az aukciósház először adott el egy fizikai mivoltában nem létező műtárgyat.

Az Everydays - The First 5000 Days című digitális alkotást az amerikai Mike Winkelmann, művésznevén Beeple készítette. A mű ötezer egyedi kép kollázsa, amelyeket egyenként készítettek naponta több mint 13 éven át. A digitális műalkotásért 69 346 250 dollárt fizetett új tulajdonosa, ezáltal Beeple a három "legértékesebb" élő képzőművész közé került.

