Szomorú döntést hoztak Ördög Nóráék, sírva jelentette be a műsorvezető

A Nánási család Balatonakarattyán – ahol második otthonuk is van – nyitotta megy tavaly nyáron a kisboltját. A vállalkozás üzletileg jó befektetésnek bizonyult, csakhogy nem zökkenőmentesek a mindennapjaik.

A környékbeliek ugyanis nem örültek annak, hogy Ördög Nóráék neve annyi embert vonz az egyébként nyugodt városba. Többször feljelentették őket és úgy tűnik, hogy mostanra tarthatatlan lett a helyzet – írja a 24.hu.

Éppen ezért Nánásiék úgy döntöttek, hogy elköltöztetik a boltot.

"Nagy az élet, de ennek sokan nem örülnek, akik ott a kisboltunk környékén csendre, nyugalomra és békére vágynak és mi ezt el is fogadtuk. Többször elmondtuk, hogy az önkormányzattal komoly és előrehaladott megbeszéléseket folytatunk, hogy hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni. Elfogadjuk, hogy ez a kisbolt itt, ebben a formában nincs jó helyen és akkor most jön a bejelentés: a kisbolt el fog költözni onnan, ahol most van. Tavasszal a körforgalomhoz fogunk költözni, ami parkolásügyi szempontból a legideálisabb döntés. Azon vagyunk, hogy minél előbb átköltöztessük a kisboltot. Nyilván ez egy kényszerű döntés és nem vagyunk még erre teljes mértékig felkészülve. Hogy ezzel a kisbolttal mi lesz, azt még nem tudjuk, de dolgozunk rajta, hogy jó legyen. Tulajdonképpen ez jó hír, hogy ilyen gyorsan kinőttük a kisboltot, csak egyébként nagyon szeretjük. Nem fogjuk még egyelőre bezárni" – mondta könnyezve Ördög Nóra.

(via24.hu)