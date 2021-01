Több tucat vakcinát pusztított el egy bolond gyógyszerész, mert azt hitte, módosítják a DNS-t

Vad összeesküvés-elméletek hívője az amerikai gyógyszerész, akit koronavírus elleni vakcinák tönkretevése miatt tartóztattak le – írja a hvg.hu a The Guardian nyomán.

Közzétették a bírósági dokumentumokat annak az amerikai gyógyszerésznek az ügyéről, aki 57 Moderna-vakcinát tett tönre. Mint kiderült, Steven Brandenburg azzal védekezett: azt hitte, hogy a vakcina megváltoztatja a DNS-t. Az ügyész ehhez azt is hozzátette: a férfi nagyon ideges volt az elmúlt hetekben amiatt is, mert épp válófélben van, kétszer is fegyvert vitt magával a munkába.

A bekattant gyógyszerész felesége azt is elmondta: a férfi az elmúlt időkben ételeket és fegyvereket halmozott fel, azt állította, hogy a kormány le akarja kapcsolni az áramot és kibertámadásokat tervez, decemberben pedig egy víztisztítóval és két hónapra elegendő élelmiszerrel jelent meg otthon, azt állítva, hogy a világ összeomlik.

VIAhvg.hu