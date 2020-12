Megtámadta a cápa a szörföst, aki ezután kiúszott a partra, s többszáz métert gyalogolt, hogy segítséget kérjen

De még ez sem hátráltatta őt abban, hogy 300 métert gyalogolva segítséget kérjen.

Egy szolgálaton kívüli mentős látta el a sebeit. Sikerült stabilizálni az állapotát, kapott fájdalomcsillapított is, ezután bevitték őt a kórházba.

Később a szörfös a Twitteren elmesélte, hogy mi is történt vele. Leírta, hogy úgy érezte magát, mintha egy teherautó ütötte volna el őt. Bízik a teljes felépülésében, és egy igazán szerencsés embernek érzi magát, hogy túlélte a cápatámadást.

The 29-year-old victim has written an incredible statement, saying the attack was like being "hit by a truck". He is hopeful he will make a full recovery @theTiser pic.twitter.com/Wkmmj0zpxq