Harminc év után újra eljátszotta ikonikus jelenetét a Reszkessetek betörők! színésznője (videó)

Catherine O'Hara ismét eljátszotta a Reszkessetek betörők! jelenetét, amikor is az általa alakított édesanya rájön, hogy otthon felejtették a kisfiukat, Kevint, aki így egyedül maradt a nagy házban, ezért elkiáltja a gyermeke nevét, majd elájul.

A színésznő a TikTokra töltötte fel a jelenetet, ami aztán a Twitteren is megjelent.

Catherine O'Hara recreates an iconic scene from 'Home Alone':pic.twitter.com/qPoBYq4cZT