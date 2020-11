Bukarestben csapna össze a Fradi Messiékkel? A Barcelona harangozta be így a szerdai meccset

Mintha csak a pampogás, hötyögés és kínos szótévesztés nagymestere, Ivan Gašparovič szlovák exállamfő mondta volna tollba a baromságot.

Nem is kellett sokat várni, aztán beindultak a magyar kommentelők, és voltak, akik pozitívan közelítették meg a kérdést, mondván: Lionel Messiék menjenek csak Bukarestbe, de akkor a Ferencvárosé a 3 pont meccs nélkül.

Románia és Magyarország fővárosait - hangzásbeli hasonlóságuk miatt - külföldön gyakran összekeverik, most is így történt. De a téves kiírás nem volt hosszú életű: a katalán fociklub illetékes szerkesztője gyorsan kijavított két mássalhangzót és így már megkaptuk, pontosan melyik városban is fészkelnek a Zöld Sasok.

(hvg.hu)