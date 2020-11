Egymillió dollárt is érhet Elvis Presley méretes gyűrűje, lehet licitálni

Clapton 47,5 méteres jachtja, amelyet 2005-ben vásárolt a brit rocker és három évvel később teljes körűen felújított, várhatóan 7-10 millió dollár közötti áron cserél gazdát a GWS Auctions november 28-i aukcióján Los Angelesben.

Az aukciósház csütörtöki közlése szerint a Va Bene nevű jacht 1992-ben épült és 14 vendég elszállásolására alkalmas. A pazarul berendezett hajót két évvel ezelőtt nagyjából 12 millió dollárért hirdették meg.

Az Artifacts of Hollywood and Music elnevezésű árverés több mint 300 tétele között szerepel egy 1983-as gitárprototípus is, amely Clapton számára készült. A hangszer leütési árát 40 ezer és 50 ezer dollár közé becsülik. Elvis Presley aranyból és gyémántból készült gyűrűje, amelyen elsőként jelent meg az énekes mottójává vált Taking Care of Business rövidítése, a TCB, a várakozások szerint 500 ezer és egymillió dollár közötti áron találhat új gazdára a liciten.

Az 1977-ben, 42 évesen elhunyt énekes egy Harley-Davidsonja is a tételek között szerepel. A motor, amellyel Elvis gyakran közlekedett Gracelandben, várhatóan 300 ezer és 350 ezer dollár közötti áron cserél gazdát.

Az aukció legizgalmasabb tételei között szerepel továbbá az 1969-es woodstocki fesztiválról származó mesterszalagok gyűjteménye. A csaknem 700 órányi hangfelvételen, amelynek értékét 1,6 millió dollárra becsülik, mások mellett Jimi Hendrix, Janis Joplin és a The Who fellépése hallható.

