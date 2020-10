Gyász: Elhunyt a Két pasi meg egy kicsi sztárja 

Conchata Ferrel Charlie Sheen karakterének a házvezetőnőjét, Bertát játszotta több mint 200 epizódban, a szerepéért kétszer jelölték Emmy-díjra – számolt be a szomorú hírről a Blikk.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. pic.twitter.com/cJMK8APgQV

A 77 éves színésznő még idén májusban került kórházba, ahol lélegeztetőgépre került. Négy hétig kezelték az intenzív osztályon. A kezelés alatt szívrohamot kapott, és veséje miatt dialízisben részesült.

Halálát szívprobléma okozta, egy kaliforniai kórházban, családja körében hunyt el.

We are saddened by the loss of Conchata Ferrell and are grateful for the years she brought us laughs as Berta which will live on forever. pic.twitter.com/pGQaQveSxm