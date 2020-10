Chrissy Teigen és John Legend elveszítették a harmadik babájukat

John Legend felesége azonban legutóbbi posztjában szomorú hírt kellett közöljön: kisfia nem volt már elég erős ahhoz, hogy túlélje a komplikációkat.

Az Instagramon számolt be a tragédiáról Teigen:

„Megdöbbenve állunk most itt. Soha nem éreztünk meg olyan fájdalmat, melyet most kell átélnünk. Nem tudtuk elállítani a vérzést, annak ellenére sem, hogy volt egy vérátömlesztésem. Ez már nem volt elég. A kórház elhagyásáig soha nem döntünk a babáink nevéről: de most ezt a kissrácot elkezdtük a hasamban Jacknek hívni. Szóval ő mindig Jack lesz már nekünk. Nagyon részese akart lenni a családunknak, és ez örökké így is marad. Drága Jack, nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk megadni neked azt az otthont, amit megérdemeltél volna. Mindig szeretni fogunk.”