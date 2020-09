TRAGÉDIA: Holtan találták a világ egyik leghíresebb DJ-jét

A háromszor is a világ legjobb lemezlovasának választott Erick Morillo holttestét kedden, a reggeli órákban találtak meg Miami Beach-en. Arról egyelőre nincsenek információk, pontosan mi is vezethetett a 49 éves dj halálához – írja 24.hu a TMZ információira hivatkozva

Az 1993-as „I Like to Move It” című slágerrel híressé vált Morillo élete folyamán több díjat is bezsebelhetett. A dalt 2005-ben felhasználták a Madagaszkár című film betétdalaként. Morillo később különböző álneveken house dj-ként is sikeres volt.

Morillo augusztusban feladta magát a rendőrségen, miután egy nemi erőszakos ügyben azonosították a DNS-ét.

Korábban tagadta a vádakat a 2019 decemberében történt esettel kapcsolatban. A történet az volt, hogy a DJ és a vádlója ugyanazon a privát partin vettek részt, aztán elmentek Morillo Miamiban található otthonába más nők társaságában, hogy igyanak még valamit.

A feljelentés szerint Morillo közeledett a nő felé, szexuális megjegyzéseket is tett, de ezeket mind visszautasította. A vád szerint miután a nő ittas állapotba került, talált egy szobát a férfi otthonában, ahová lefeküdt. Reggel állítólag meztelenül ébredt, az ágy mellett pedig ott állt Morillo, szintén ruha nélkül.

24.hu/Blikk