A Zenit csapatkapitánya összetörte az Orosz Kupa trófeáját (VIDEÓ)

"Mindannyian hallhattátok, hogy sikerült leejtenem és összetörnöm a kupát, amiért szeretnék bocsánatot kérni" - írta közösségi oldalán a Chelsea korábbi játékosa.

A bajnoki címvédő szentpétervári csapat a szombati, jekatyerinburgi döntőben az FK Himki együttesét győzte le 1-0-ra. Az üvegből készült trófeát Ivanovic vette át, ám néhány másodperc múlva kicsúszott a kezéből és a gyepen darabokra tört.

We love a dropped trophy. Here's Branislav Ivanović this evening making a meal of lifting the Russian Cup. pic.twitter.com/5VA7EnMPuN