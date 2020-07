Kengurut rajzolt az égre egy repülő - búcsúajándéknak szánták - FOTÓ+VIDEÓ

Ezért a pilóták úgy döntöttek, búcsúajándékot adnak, egy kengurut "rajzoltak" az égre. Egyértelmú volt a választás, hisz a kenguru Ausztrália egyik jelképe és a légitársaág logója.

Last Qantas 747 jet says goodbye with 'flying kangaroo' in sky https://t.co/k4pIW0gx7q