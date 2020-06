Óriási cápát vettek videóra a partok közelében

Lenyűgöző videót készített a modellként is ismert környezetvédő, Ocean Ramsey és csapata Hawaii partjai közelében. A cápa békésen úszkált, és az sem zavarta, hogy Ramsey egészen közel úszott hozzá, ráadásul még az uszonyát is megfogta.

