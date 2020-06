Újabb fotó terjed a Loch Ness-i szörnyről, csakhogy van itt egy kis bibi

A kissé homályos képen egy óriási állat úszik a víz felszínén. Az állítólagos Nessie-t ábrázoló képet egy turista, Steve Challice készítette tavaly.

Who had the Loch Ness Monster on their 2020 Bingo card? pic.twitter.com/TxiNDt9ax3

Challice nem hisz a szörny létezésében, és biztos volt benne, hogy van logikus magyarázat az észlelésre. A férfi arra gyanakodott, hogy egy harcsát látott a vízben.

Egy Twitter-felhasználó egy híres, óriási halról készült felvételen ismerte fel a „szörny” mintázatát.

Can't believe we gotta say this, but the loch ness monster picture is fake. Compare these unique patterns here pic.twitter.com/shG5dVAXGr