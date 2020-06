Magyar férfira vágyik Cicciolina

Az egykori pornódíva Olaszországban töltötte élete nagy részét, de most szeretne visszatérni szülőföldjére, Magyarországra.

A 68 éves Staller Ilona ugyan még fiatalos, de már gondol az elmúlásra is. Szerette az életét, a szakmájában is sikert sikerre halmozott, és tekintélyes vagyonra tett szert. Összesen három lakása van Olaszországban, most ezeket árulja, hogy hazaköltözhessen.

– Úgy tűnik, most az olasz gazdagoknak sincs pénzük. Már nagyon sokan megnézték az ingatlanjaimat, de még senki nem tett rájuk komoly ajánlatot. Áron alul persze már megvették volna, de én nem adom ajándékba azt, amiben egy élet munkája benne van

– mondta a Borsnak Staller Ilona.

– Volt néhány rövidebb kalandom, de egy 2-3 hónapos románc az én koromban már nem ad biztonságot. Igazi társra vágyom, aki intelligens, kedves, és udvarias. Utoljára 17 évesen volt dolgom magyar férfival, de arra vágyom, hogy a hazámban találjam meg a boldogságot. Jó lenne még egyszer férjhez mennem – árulta el a lapnak Cicciolina.

viaBors