Otthonra talált a bizarr tekintetű husky, amelyet senki sem akart

A négyéves szuka kutya, Jubilee szemhéjainak deformitása miatt tűnt mindig megriadtnak. Miután a tenyésztő nem tudta eladni az állatot, 2018-ban beadta egy állatmenhelyre New Jersey államban. Azóta hiába próbáltak neki szerető családot találni.

Végül az állatmenhelynek egy, a Facebookon közölt és több ezerszer megosztott hirdetése hozta meg a sikert.

A breeder got rid of Jubilee the husky due to a congenital issue with her eyelids.



But she's just a good pup looking for a forever home https://t.co/OCm94kGaXi pic.twitter.com/WmjbACJ9LF