70 dollárért vett kanapét, 43 ezret talált benne! Mutatjuk, mit csinált vele!

Pár héttel azután, hogy a Michigan államban élő Howard Kirby elkezdte használni a Habitat for Humanity jótékonysági szervezet egyik boltjában mindössze 70 dollárért vásárolt kanapéját, azt tapasztalta, hogy lábtartó valahogy furcsán kemény.

A meglepetés akkor érte, amikor a menye megnézte, mi lehet a baj, és a párnába rejtve egy dobozt talált. A doboz 43 170 dollárt rejtett, készpénzben!

Kirby elmondása szerint a pénz nagyon is jól jött volna neki: végleg ki tudta volna belőle fizetni a háza vételárát, megcsináltathatta volna a tetőt és még maradt volna is egy kevés. Még egy ügyvéddel is beszélt, aki közölte vele, hogy a pénz a törvények szerint az övé.

A kereszténységére büszke férfi mégis visszament a boltba, így sikerült visszajutatnia a pénzt a családnak, akik eladományozták a kanapét.

Via 24.hu