Továbbra is kórházban a brit uralkodó férje, de a hírek szerint jól van

Szombaton is kórházban volt még Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje, de brit médiaértesülések szerint jól van és van esély arra, hogy részt vehet a királyi család hagyományos karácsonyi ebédjén. A családi összejövetelen ugyanakkor nem lesz ott Harry herceg és felesége, ők ugyanis Kanadában töltik az ünnepet.

A 99. évében járó Fülöp herceg pénteken feküdt be a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházba, a Buckingham-palota tájékoztatása szerint elővigyázatossági okokból. Az udvar illetékese további részletek nélkül annyit árult el, hogy Fülöp egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba megfigyelés és kezelés céljából.

A palota szóvivője hangsúlyozta, hogy a herceget nem a mentők szállították a londoni kórházba, autóval utazott a gyógyintézetbe a Norfolk megyei Sandringhamből, a királyi család kelet-angliai téli rezidenciájáról és a szóban forgó, várhatóan néhány napig tartó kezelést már korábban tervbe vették.

A Daily Mail című konzervatív tömeglap szombaton idézett bennfentes udvari forrásai szerint ugyanakkor Fülöp csak az út utolsó, londoni szakaszát tette meg autóval, Sandringhamből helikopterrel szállították az onnan 190 kilométerre lévő fővárosba. A lapnak nyilatkozó illetékesek szerint az edinburghi herceg az utóbbi hetekben "nem nézett ki túl jól" és "kezd meglátszani rajta", hogy fél év múlva betölti 99. életévét.

A tekintélyes konzervatív The Daily Telegraph online kiadásának szombati beszámolója szerint ugyanakkor az uralkodó férje jó hangulatban van és tréfálkozik a kórház ápolószemélyzetével. A Telegraph úgy tudja, hogy Fülöpöt az utóbbi hetekben erős megfázás gyötörte. A Buckingham-palota idézett illetékesei szerint azonban nincs ok az aggodalomra - erre vall az is, hogy II. Erzsébet királynő a terveknek megfelelően elutazott a sandringhami téli rezidenciára a karácsonyi ünnepekre -, és megvan a remény arra, hogy az uralkodó férje részt vehet a december 25-én esedékes sandringhami karácsonyi ebéden, amelyre hagyományosan az egész királyi család összegyűlik.

Ezúttal azonban hiányos lesz a létszám: Harry sussexi herceg - az uralkodó unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és 8 hónapos gyermekükkel, Archie-val együtt egybehangzó szombati brit médiaértesülések szerint már hetek óta Kanadában tartózkodik és a királyi család hagyományos karácsonyi összejövetelére sem utazik haza.

A Buckingham-palota már a múlt hónapban bejelentette, hogy a hercegi pár "hosszabb időre" elvonul, Meghan édesanyjával tölti az ünnepeket és csak az újévben tér haza, de az udvar azt nem közölte, hogy hova utaztak.

A Daily Mail és a The Daily Telegraph forrásai szerint Harry és családja titokban tartott helyen tartózkodik "valahol Kanadában", és Meghan hercegnő édesanyja is odautazott Los Angelesből.

Harry és bátyja, Vilmos - az Egyesült Királyság majdani uralkodója - az elmúlt hónapokban számos jel és félhivatalos beszámoló szerint külön utakra tért, viszonyuk nem felhőtlen. Harry és Meghan mindemellett megelégelte a folyamatos sajtófigyelmet is, és a herceg ősszel több lap ellen jogi eljárást indított azon a címen, hogy rendszeresen hamis, lejárató történeteket tesznek közzé Meghanról, sőt törvénysértő módon feltörték és lehallgatták Harry telefonos hangpostáját.



MTI