Elárverezik a világ legnagyobb, magánkézben lévő skótwhisky-gyűjteményét

Az ausztráliai székhelyű Whisky Auctioner az interneten tartja az árverést jövőre - írta a BBC hírportálja.

Az aukciósház leírása szerint a gyűjtemény "a 20. századi skótwhisky-lepárló üzemeket a legteljesebben bemutató, legnagyobb kollekció".

A palackokat egy 2014-ben elhunyt amerikai üzletember hagyatékából adják el.

A coloradói Richard Gooding, aki az üdítőital-iparban dolgozott, több mint 20 éven át gyűjtötte a skót whiskyt.

A gyűjteményben már egykor híres skót lepárlók, mint a Stromness vagy a Dallas Dhu palackjai is szerepelnek, de a világ legkeresettebb whiskyjei, a The Macallan 1926 Valerio Adamija vagy 1926 Fine and Rare-je is megtalálhatók.

Októberben majdnem másfél millió fontot adtak egy The Macallan 1926 egy palackjáért egy árverésen.

A kollekciót eddig Gooding coloradói házának egy külön a whiskyk számára fenntartott szobájában őrizték.

(MTI)