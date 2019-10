Harry herceg tiszta vizet öntött a pohárba - elárulta, milyen a viszonya a bátyjával, Vilmos herceggel (VIDEÓ)

A 35 éves herceg az ITV televízió Harry & Meghan: An African Journey című dokumentumfilmben vallott arról, hogy milyen a kapcsolata a bátyjával - írja a hvg.hu.

Harry épp azt mesélte, hogy milyen feladatai vannak a királyi család tagjaként, s hogy emiatt nymás nehezedik rá:.

Elkerülhetetlen dolgok történnek. De fivérek vagyunk és mindig fivérek maradunk. Kétségtelen, hogy más utakon járunk éppen. Mindig számíthat rám, és tudom, hogy mindig számíthatok rá. Nem találkozunk olyan sokszor, mint régen, mert elfoglaltak vagyunk, de nagyon szeretem őt.

Harry herceg emellett még megjegyzett egy fontos dolgot:

“A (pletykák) nagy része légbőlkapott. Testvérekként vannak jó napjaink és rossz napjaink.”

A brit királyi családot jól ismerők úgy vélik, nem csoda, hogy a két testvér más utakon jár. Szerintük Harryt az ösztönei vezérlik, bátyja ennél konzervatívabb, ő az udvari protokoll szerint cselekszik. A People magazin információi szerint akkor távolodtak el egymsától, amikor Harry herceg bejelentette, hogy 1 év együttjárás után össze akar házasodni Meghannel. Vilmos herceg és katalin hercegné 10 év után házasodtak össze, nem siették el a dolgot.Egy belső forrás azt nyilatkozta, hogy Vilmos figyelmeztette is Harry-t, hogy ne legyen ilyen gyors. Ez nem tetszett a fiatalbbik hercegnek, meg is sértődött.

A hercegi testvérpár szinte csak hivatalos eseményeken találkozik, nem egyforma a baráti körük. A pletykák szerint feleségeik sem igazán keresik egymás társaságát.

A testvérek közti feszültséget az is bizonyítja, hogy Harry hercegnek és Meghannek külön irodája van a Kensington palotában, sőt nem is élnek Londonban. Emellett Instagram-oldallal is rendelkeznek, s már nem tagjai a Vilmos herceggel közös alapítványnak sem.

viahvg.hu