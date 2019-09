A háromgyermekes édesanya márciusban adott életet harmadik gyermekének. A szülőszobára akkor 109 kilóval ment be. Azóta 45 kilót dobott le magáról az énekesnő, persze kemény munka árán, de kerülve a szélsőségeket.

Jessica az utóbbi napokban több képet is megosztott közösségi oldalán szülés utáni alakjáról. Legutóbbi fotóján nem csupán új formáját mutatta meg, hanem merész dekoltázst, illetve hosszú combokat is villantott.

Jessica edzője elmondta, a színésznő nem követett semmilyen szélsőséges diétát a súlyvesztés érdekében, és durva edzései sem voltak. Napi 14 ezer lépést tett meg, ezt is fokozatosan emelte fel neki edzője, napi 6 ezer lépésről indultak. Jessica tévénézés, vagy telefonálás közben is a futópadon sétált, majd idővel futott is rajta. Emellett minden egyes nap az egész testét átmozgató erősítő edzéseket is végzett a tökéletes, feszes alak elérése érdekében.

A színésznő napi 3 főétkezés mellett kétszer nassol valamit – kizárólag valami egészségeset. Edzője megemelte Jessica napi fehérjebevitelét is, illetve sok zöldséget is fogyaszt.

Nuus