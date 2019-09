Elhunyt a híres színésznő, a Gyilkos elmék egykori sztárja

A rákkal vívott 13 évnyi küzdelem után 56 éves korában meghalt Suzanne Whang, műsorvezető, aki színészként több mint 70 filmben, illetve sorozatban tette le a névjegyét.

Olyan világhírűvé vált alkotásokban is szerepelt, mint a Két pasi, meg egy kicsi, a Dexter, a Gyilkos elmék, a Kés/alatt, valamint a Döglött akták, de fontos szerepet kapott a Las Vegas-ban és számos, főképp ingatlanokkal kapcsolatos műsort is vezetett, többek között az itthon is közkedvelt Nemzetközi házvadászokcímű műsor arca volt.

