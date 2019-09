Mindenki azt hiszi, hogy Rihanna babát vár!

Rihanna az Essence magazinnak adott interjút, amiben hosszasan ecsetelte, mennyire büszke arra, hogy ő egy fekete nő, és hogy a gyereke is fekete lesz.

"Fekete nő vagyok. Fekete nőtől származom, aki egy fekete nőtől származik, aki szintén egy fekete nőtől származik, én pedig egy fekete nőt fogok szülni. Az anyám csodálatos példája annak, hogy miként kell legyőzni az élet adta akadályokat. Biztos vagyok benne, hogy ezt az anyja tanította neki, és én is így fogok tenni. Különlegesek vagyunk, és a világnak el kell ezt fogadnia" – mondta Rihanna, és mivel a fentiekben többször is utalt a leendő gyerekére, mindenki azonnal arra gondolt, hogy lehet, hogy már terhes is.

Erre csak még inkább ráerősített az alábbi videó, amin az énekesnőt láthatjuk táncolni, és hát egy kicsit tényleg nagyobbnak tűnik bizonyos szögből a hasa.

A TMZ eközben pedig azt írja, hogy az énekesnőhöz közel álló forrásaik szerint Rihanna nem terhes.

