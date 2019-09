Elperelné közös gyermeküket az anyjától L.L. Junior, a nőt hibáztatja

A gyászoló zenész kisebbik gyermekének halála után magához vette a nagyobbik fiút, Lacikát, és nem is akarja már visszaadni az édesanyjának, Csillának. A rapper szerint volt párja felelős a kicsi haláláért.

Junior kisfiát, a hároméves Dávidkát szombaton délután vesztette el. A kicsi kitépve magát édesanyja, Csilla karjaiból, kiszaladt az úttestre, ahol egy szabályosan közlekedő autós elütötte.

Junior már a tragédia másnapján azt írta közösségi oldalán: háborog a lelke, jogi lépéseket fontolgat. Junior délután elvitte tőle másik fiát, Lacikát is. Az énekes ügyvédjétől, dr. Mester Csabától a Borsonline megtudta, a zenész a dolgok jelenlegi állása szerint vissza sem adná anyukájának a kisfiút, ugyanis őt hibáztatja a balesetért.

– Közös szülői felügyeletben állapodtak meg, de a gondozás az édesanya feladata maradt. Ügyfelem a jelenlegi helyzetben nem tarthatta magát ehhez a megállapodáshoz, magához vette a nagyobbik fiát. Most az édesanya pszichés állapota sem teszi lehetővé, hogy gondoskodjon róla, ez független a büntetőjogi felelősségétől. De az is igaz, hogy ugyan mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, nehezen elképzelhető ügyfelem számára az a helyzet, hogy a gondoskodása és felügyelete alatt álló gyerek kirohanjon az útra

– magyarázta az ügyvéd.

– Amellett, hogy ebben a helyzetben az érző apai szív megszakad, az anya részben vagy egészben felelős lehet, ügyfelemnek pedig gondoskodnia kell a fiáról – folytatta dr. Mester, hozzátéve: még a héten bíróságra mennek, hogy rendeljenek el ideiglenes határozatot a felügyeleti jogokról.

Csilla ügyvédje már mindenről értesült.

– Junior teljes mértékben Csillát hibáztatja. A közösségi oldalán és ügyvédje, dr. Mester Csaba által is nyílt hadüzenetet indított ellene: el akarják venni ügyfelemtől a gyermekét

– erősítette meg a gyászoló édesanya ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor büntető szakjogász, aki szerint Junior a továbbiakban kizárólag láthatást akar biztosítani Csillának, de ő kívánja felnevelni Lacikát. Az ügyvédtől megtudtuk azt is, hogy Junior már a tragédia napján elvitte első szülött fiát az összeomlott édesanyától, mondván, a gyermeket a nagymama majd nyugtatja, amíg Csilla sokkhatás alatt van, de nem sokkal később megüzente volt párjának, hogy nem fogja visszaadni Lacikát.

A baleset körülményeiből talán eddig is látszott, ám most már szinte biztos, hogy a rendőrség is úgy gondolja, a 76 éves gázoló, F. Tamás nem hibázott a balesetkor.

A rendőrség egyelőre nem talált felelőst, a balesetet büntetőeljárás keretében vizsgálják. Az már kiderült, a sofőr nem ivott.

