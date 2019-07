Hófehér ruhában tündökölt Angelina Jolie – FOTÓK!

A minap egy hófehér ruhában kapták lencsevégre Párizsban, ahol a legújabb filmjét, a Those Who Wish Me Dead című thrillert népszerűsítette. A sztár 2015 óta nem állt kamerák elé, a Brad Pittel közös A tengernél című filmje óta.

A színésznő a legendás francia sztár, Jacqueline Bisset társaságában rótta az utcákat, aki szintén fehér nadrágkosztümöt viselt. Jolie az elegáns szettet azért szexivé tette, ugyanis a testre simuló ruha alatt nem viselt melltartót, így a keblei körvonalai igencsak tisztán látszódtak.

