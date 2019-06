Vilmos herceg elmondta, mit tenne, ha megtudná, hogy az egyik gyereke meleg

Albert Kennedy Trust elnevezésű önkéntes szervezet által rendezett beszélgetésen megkérdezték Vilmos hercegtől, mit tenne, ha egy napon Sarolta hercegnő, György herceg vagy Lajos herceg azzal állna elé, hogy meleg. A herceg válaszolt:

"Szerintem az ember erről mindaddig nem kezd gondolkodni, míg ő maga szülő nem lesz. Nekem semmi problémám nem lenne ezzel, az egyetlen dolog, ami miatt aggódnék – különösen amiatt, hogy a gyerekeim milyen szerepet töltenek be a világban -, hogy mindezt miként fogadnák az emberek. Katalinnal sokat beszélgettünk már erről, és fel vagyunk készülve. A kommunikáció mindenben kulcsfontosságú: abban, hogy segíts a dolgok megértésében és abban, hogyan tudod támogatni a másikat egy-egy szituáción keresztül. Ez aggodalommal tölt el egyébként. Nem az, hogy valamelyikük meleg lenne. Az aggaszt, mások hogyan reagálnának erre, amivel lehet, nyomást is helyeznének rájuk"

– fogalmazott Vilmos.

