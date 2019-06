Elütött egy idős nőt Vilmos hercegék konvoja

A Cambridge-i herceg és felesége, Katalin hercegnő Londonból Windsorba utazott hétfő délután a Térdszalag rend ünnepségére, amikor a baleset történt.

A nyolcvanas éveiben lévő Irene Mayor állapota súlyos, de stabil - közölte szerdán a rendőrség.

A The Sun brit bulvárlap szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy a rendőr a forgalommal ellentétes oldalon haladva próbált utat biztosítani a hercegi pár konvojának, amikor a baleset történt.

Értesülve a balesetről a hercegi pár „mélyen elszomorodott és aggódott” - közölte egy szóvivő, hozzátéve, hogy személyzetük egy tagja meglátogatta a nőt és virágot vitt neki.

A hercegnő „szívélyes üdvözletét küldte Irene-nek és családjának, és kapcsolatban lesz velük a nő felépülése idején” – mondta a szóvivő.

Januárban kórházi ellátást igénylő töréses sérüléseket szenvedett annak az autónak az egyik utasa, amely összeütközött a brit uralkodó férjének járművével. A 98 esztendős Fülöp herceget Sandringham közelében érte baleset, amikor Land Rover terepjárójával a helyi főútra próbált kihajtani, és eközben összeütközött egy Kia személyautóval. Fülöp herceg nem sérült meg, és a baleset nyomán önként lemondott a gépkocsivezetésről, leadta jogosítványát.

