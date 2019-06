Ennyit pénzt kapnak George Michael hagyatékából korábbi szeretői

Nem hajlandó kiköltözni George Michael egykori otthonából az énekes egykori élettársa, Fadi Fawaz. Emiatt börtönbe is kerülhet, a család ugyanis jogi lépéseket tesz. A The Sun cikke szerint már azt is tudni lehet, hogy Fawaz, valamint Michael korábbi szeretője, Kenny Goss számíthat-e valamire a hatalmas vagyonból. A cikk szerint az énekes fő kedvezményezettjei a család, Goss és Fawaz azonban nem kapnak semmit.

Birtokai nagy részét testvére, Yioda és Melanie kapják, édesapja, Kyriacos egy lovasfarmot, amelyen évekig élt.

